Аким Есильского района ответил на вопросы журналистов во время брифинга

33 тысячи североказахстанцев из 217 сёл области остались без света 18 ноября. Произошло это из-за непогоды. Перебои в подаче электричества были в 11 районах региона, включая Есильский. Его глава Мереке Мухамедьяров во время ежегодного отчёта о проделанной работе на площадке региональной службы коммуникаций рассказал, как обстоят дела с подачей электроэнергии в районе на сегодня.

МЕРЕКЕ МУХАМЕДЬЯРОВ, аким Есильского района:

— Сейчас обстановка по подаче электроэнергии стабильная в районе. У нас 1300 км линий опоры, из них на сегодня изношено 90%. Работа сейчас ведется, на уровне акимата области был рассмотрен вопрос. Этот вопрос постоянно на контроле.

Звучали на брифинге и другие вопросы. Журналистов интересовало, когда на трассе республиканского значения «Петропавловск-Жезказган» в районе села Явленки приступят к ремонту дорожного полотна.

МЕРЕКЕ МУХАМЕДЬЯРОВ, аким Есильского района:

— Уже рассмотрено и одобрено, начиная с Николаевки, в этом году со стороны района Шал акына дошли до Николаевки, теперь оттуда до Покровки проект предусмотрен и одобрен. Капитальный ремонт будет. Участок с Явленки до Петропавловска находится на рассмотрении.

Аким Есильского района прокомментировал ситуацию, связанную с ремонтом Амангельдинской средней школы. Соответствующие работы должны был провести в этом году, но вынуждено их отложили на 2024-й.

МЕРЕКЕ МУХАМЕДЬЯРОВ, аким Есильского района:

— В этом году было предусмотрено 78 млн тенге на ремонт крыши Амангельдинской средней школы. Однако, из-за сбоя портала государственных закупок у нас этот вопрос был до сентября продлен. Затем, когда начался учебный год ремонт, было невозможно провести.

В 2024-м году в рамках программы «Ауыл -ел бесігі» в Амангельдинской средней школе отремонтируют крышу и заменят окна. На эти цели направят 127 млн тенге.

Дарья Пышмынцева