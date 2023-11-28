В СКО приступил к работе тепличный комплекс ТОО «Зелёный север»

Почти 32 тысячи квадратных метров отвели под овощи в тепличном комплексе ТОО «Зелёный север». Чуть меньше половины, а именно первое отделение сейчас занято огурцами. Месяц назад здесь высадили около 34 тысяч семян из Голландии.

ЕКАТЕРИНА АСАЁНОК, директор ТОО «Зелёный север»:

— Проанализировали поставщиков, производителей оборудования, технологию, выбрали для себя самый оптимальный вариант. Это голландская теплица, оборудование из Голландии. Два года назад начали приобретать оборудование и строить теплицы. Если сравнивать нашу теплицу с теми, что находятся в южных регионах Казахстана, где их десятки вокруг крупных городов, можно сказать, что она даже более укомплектована, чем они.

Это обусловлено климатом нашей области. Из-за низких температур и сильных ветров в сезон холодов, а еще из-за короткого светового дня тепличный комплекс оснастили автоматической системой управления климатом. Её показатели отображены на компьютере, за ними круглосуточно следит оператор. В теплице установлен капельный полив, многоконтурное отопление и подсвечивание. Сейчас рассада проводит под искусственным светом около 16 часов. Всего в теплице установлено почти 11 тысяч светильников. Кроме того, в ней есть система зашторивания, туманообразования, она отвечает за влажность, отдельно в теплицу подается углекислый газ для фотосинтеза насаждений. Отапливается комплекс за счет избыточного пара Петропавловской ТЭЦ-2.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— До трех тысяч тонн овощей в год планирует выращивать в своей теплице компания «Зеленый север». Это огурцы, помидоры, а еще зелень. Совсем скоро североказахстанцы смогут попробовать готовую продукцию предприятия.

Приобрести их можно будет на крупных рынках, а также в торговых сетях областного центра. Первый урожай, это примерно 70 тонн огурцов, в теплице получат к 12 декабря. Не привозные овощи, а выращенные на территории области. Совсем недавно о таком североказахстанцы могли только мечтать.

ЕКАТЕРИНА АСАЁНОК, директор ТОО «Зелёный север»:

— Те же овощи, которые приезжают к нам зимой из Киргизии, Узбекистана, они выращены в таких же условиях, что и у нас, по такой же технологии, Но они едут к нам 7 суток в рефрижераторе, в каких условиях, непонятно, как хранились, непонятно. А здесь вчера этот огурец был на грядке, сегодня он будет на прилавке, мы существуем, мы рядом. Мы решили, что откроем точку продаж прям в теплице, чтобы у людей была возможность приобрести овощи без посреднических наценок. Если мы будем работать на полную мощность, мы покроем всего 30% от потребности нашего рынка.

На полную мощность теплица выйдет в ближайшие дни. Второе отделение комплекса, оно почти в два раза больше первого, пока пустует, но совсем скоро в нем высадят около 60 тысяч семян огурцов. В первый год работы в теплице будут выращивать только их. Для того, чтобы высадить зелень, к теплице пристроят небольшое дополнительное отделение.

ЕКАТЕРИНА АСАЁНОК, директор ТОО «Зелёный север»:

— Инженерные сети построили нам за счет государственного бюджета. Это паропровод, а именно источник тепла теплицы и линии электропередач напрямую от ТЭЦ тоже были построены за счет госбюджета. Общие вложения в теплицу составили 7,2 млрд тенге, 1,4 млрд — собственные средства, 5,8 млрд — это заём через СПК. Нас кредитовали на 8 лет под 4%.

Сейчас на территории тепличного комплекса трудятся агрономы и 15 овощеводов. Предприятие заинтересовано в поиске новых специалистов. Теплица хоть и «умная», но ручной труд здесь крайне необходим. Без него невозможно получить хороший урожай.

ТАТЬЯНА ДМИТРИК, овощевод ТОО «Зелёный север»:

— Рабочий день начинается с 9 утра, приходим все, собираемся. Агроном нам дает задачи, цели ставит на день, и мы эту работу стараемся выполнить. Нам показывают, что нужно делать, как делать правильно. В теплице у нас очень красиво, замечательно, тепло. Работа интересная, увлекательная очень, мне нравится.

Во втором отделении теплицы будут трудиться 30 овощеводов. Заработная плата на этой позиции доходит до 250 тысяч тенге.

Дарья Пышмынцева