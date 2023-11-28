В Казахстане начались вступительные экзамены в докторантуру

Регистрация желающих принять участие в экзаменах проводилась с 25 октября по 10 ноября на сайте Национального центра тестирования МНВО РК. Участие в вступительных экзаменах в докторантуру будут принимать 1060 человек. Экзамены начались сегодня и продлятся до 2 декабря.

«Вступительный экзамен включает написание эссе, тест на готовность к обучению в докторантуре и экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы. В целом, максимальная оценка вступительного экзамена составляет 100 баллов, в том числе оценка собеседования – 20 баллов, эссе – 10 баллов, теста на определение готовности к обучению в докторантуре – 30 баллов, экзаменационных вопросов по профилю – 40 баллов. А пороговый балл для участия в конкурсе для поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов», — пояснил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.