Студенты СКО привезли медали с чемпионата WorldSkills Kazakhstan

Североказахстанские студенты вернулись с двумя золотыми и одной бронзовой медалями с республиканского чемпионата WorldSkills Kazakhstan. Участие в нём приняли 545 студентов колледжей и 510 экспертов со всех уголков страны. Участники продемонстрировали свои работы в 30 компетенциях: кирпичная кладка, графический дизайн, кондитерское дело, ресторанный сервис и многое другое. Всего на чемпионате разыграли 100 медалей. 153 участника наградили «Медальонами отличия». Победители отправятся на международный чемпионат, который будет проходить во Франции с 10 по 15 сентября 2024 года. Также они получили приглашение на работу от ведущих компаний Казахстана. Все 545 участников удостоились грантов на обучение в различных сферах, на любую выбранную ими специальность.



Валерия Сиваш