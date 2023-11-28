Студентов из Петропавловска пригласили на обучение в ГИТИС

Студенты 4 курса актерского факультета городского колледжа искусств имени Ермека Серкебаева выступили на фестивале мастер-классов стран СНГ «Гитис» в Москве. В масштабном конкурсе приняли участие ребята из Кыргызстана, Узбекистана, Армении и Беларуси.

АСЫЛХАН РАЗИЕВ, преподаватель колледжа искусств — специализированной школы-интерната для одарённых в искусстве детей им. Ермека Серкебаева:

— Образовательные учреждения многих стран, которые участвовали в проекте, являются государственными и академическими. Нам в этом плане повезло. Даже когда мы играли спектакль, было видно, что на наши плечи легла тяжелая ноша.

История, печаль и горе. Все эти чувства петропавловские студенты показали артистам других стран и донесли до их сердец. 10 молодых актёров подготовили постановки по произведениям Мухтара Ауэзова и Антона Чехова. Акнур Исекова сыграла главную роль в спектакле по пьесе Мухтара Ауэзова «Судьба беззащитной», где рассказывается о жизни дореволюционного аула.

АКНУР ИСЕКОВА студентка колледжа искусств — специализированной школы-интерната для одарённых в искусстве детей им. Ермека Серкебаева:

— Мой персонаж в этой пьесе — Газиза. 13-летняя девочка. Одна из самых смелых девушек. Я к этой роли готовилась очень долго и считаю, что у меня получилось её хорошо сыграть. В Москве я была впервые. Город прекрасный, очень понравился. Нас хорошо приняли. На церемонии открытия нам вручили специальные подарки. Конечно, спасибо за такую память. Мне очень понравилось выступление ребят из Узбекистана, их язык уникален и всё сказанное передается четко.

Айганым Мухатай сыграла роль матери девочки Газизы. Игра молодой актрисы, оплакивающей потерю любимого мужа и двоих детей, не может не тронуть сердца. Среди наших актеров представлял регион и Бекзат Нахыпбек.

БЕКЗАТ НАХЫПБЕК, студент 4 курса колледжа искусств — специализированной школы-интерната для одарённых в искусстве детей им. Ермека Серкебаева:

— Я был очень рад поехать в Москву на художественный конкурс стран СНГ. Были проведены различные мастер-классы. Мы получили опыт. Я считаю, что это площадка для обмена творческим опытом между разными странами. В первом спектакле я сыграл роль мальчика по имени Акан. Мне понравилась Москва. Прежде всего, это красивая архитектура. Мне понравилось выступление ребят из Армении, их техника и подача выступления.

К фестивалю молодые актёры готовились месяц. Педагог Асылхан Разиев доволен выступлением ребят, которые впервые вышли на большую сцену. Эта поездка стала прекрасной возможностью для будущих выпускников улучшить свои актёрские навыки. Юноши и девушки получили приглашение продолжить учебу по этому направлению в институте театрального искусства — ГИТИС.

Валерия Сиваш