Расширенное заседание Совета матерей состоялось в АНК СКО

В Петропавловске состоялось расширенное заседание Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанской области. В мероприятии приняли участие члены областных и районных Советов матерей, а также сотрудники управления полиции города Петропавловска.

ЖУЛДЫЗ САТТАРОВА, председатель Совета матерей АНК СКО:

— Совет матерей организован в 2014 году. В 2021 году дано поручение по реализации проекта «Мәдениетті ана — мәдениетті ұлт». В рамках этого проекта проводится много различных мероприятий. На сегодняшний день проведено более 200 мероприятий по Северо-Казахстанской области. Это такие направления, как лудомания, игромания, буллинг, бытовое насилие. Сейчас планируется в рамках акции «16 дней без насилия» много мероприятий как с агрессорами, так и с жертвами.

Программа заседания включала в себя презентацию работы Советов матерей Аккайынского района и района Шал акына. Председатели показали и рассказали, какую работу проводят в сельских округах сегодня и какие мероприятия планируют проводить в дальнейшем.

ЗАУРЕШ САГАНДЫКОВА, член Совета матерей Аккайынского района:

— Сейчас вот мы приехали отчитаться, показать свою работу. Работа разнообразная, вы сами понимаете. Мамы — они на все руки. Мамы творческие, мамы работящие, мамы хранительницы очага. Мы ездим по округам, делимся опытом. Очень интересная получается работа. Каждый округ хочет показать свою работу, своих достойных жителей, многодетных матерей, тружеников тыла.

Также в рамках мероприятия торжественно чествовали многодетную семью Кенджаевых. Супруги воспитали 7 детей. Самому старшему 24 года, а самым младшим — двойняшкам — 7 лет.

ДАНИЯ КЕНДЖАЕВА, многодетная мать:

— На это мероприятие нас пригласили как многодетную семью, так как мы с детьми активно участвуем в спортивной и общественной жизни города. Организаторы сегодняшнего мероприятия увидели это и наградили нас, за что им большое спасибо. Мой труд и труд супруга не остались без внимания.

Помимо председателей областных и районных Советов матерей выступали и сотрудники управления полиции. Старший инспектор группы по защите женщин от насилия Асем Ильясова говорила о профилактике бытового насилия. Освещение этой непростой, но очень серьезной и актуальной проблемы сегодня является одной из основных задач Совета матерей.

Валерия Филатова