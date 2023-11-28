Главный эколог СКО отчитался о количестве несанкицонированных свалок в регионе

С 2019 года министерство экологии имеет доступ к геопорталу для мониторинга состояния окружающей среды. За это время специалисты обнаружили более двух тысяч незаконных свалок.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии СКО:

— За 2023 год, как я уже отметил выше, в области выявлено 198 несанкционированных свалок, 76 из низ — с нарушением установленных границ. Ликвидировано на текущий момент 269 или 98%. В Петропавловске было выявлено 12, в Айыртауском — 18, в Аккайынском — 39, Кызылжарском районе — 112, в Тайыншинском — 19, Магжана Жумабаева — 14.

Сотрудники полиции и департамента экологии разъясняют правила утилизации отходов и контролируют исполнение законов. Так, было найдено 61 место с незаконными свалками.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии СКО:

— В рамках исполнения Плана, согласно сведениям ДП СКО с начала текущего 2023 года к административной ответственности по ст. 505 КоАП РК привлечено 28 граждан, на которых наложено административное взыскание в виде административного штрафа на общую сумму 621 000 тенге.

До 2027 года в нашей области планируют построить 8 полигонов твердых бытовых отходов. Однако, журналистов заинтересовала действующая городская свалка, разрешение у которой закончится в конце 2024 года.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии СКО:

— Очень много жалоб и нареканий со стороны граждан, ежегодно проводятся внеплановые проверки на основании данных обращений. Ситуация не изменилась, по результатам последней проверки выдано предписание. А именно: не допускать случаев возгорания, убрать полностью территорию, которая была полностью захламлена, и по всему периметру установить заграждения.

По словам Азамата Бектасова, у местных исполнительных органов есть план по строительству нового полигона ТБО. Специалисты выбирают подходящее место, а старый полигон после закрытия ждет рекультивация.

Анна Богословская

