Елена Степаненко отчиталась о социально-экономическом положении Мамлютского района

Привлечение инвестиций, развитие сельского хозяйства, улучшение благосостояния людей — такие цели стоят перед акимами районов области. За этот год в Мамютском районе привлекли более 14 млрд инвестиций в основной капитал. Значительную долю деятельности района занимает сельское хозяйство.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, аким Мамлютского района:

— В районе намолочено 232,2 тыс тонн зерновых и 33,6 тыс тонн масличных. В рамках повышения продуктивности полей внесено более 8,6 тыс тонн минеральных удобрений на площади 115 тыс гектаров. На 182 единицы обновлен машинно-тракторный парк на сумму 5,2 млрд тенге, процент обновления составил 5,2%.

В селе Калугино завершили строительство молочно-товарной фермы, до конца года туда завезут 429 коров. На следующий год запланировано строительство еще двух ферм. Елена Степаненко добавила, что в рамках кредитования агропромышленного комплекса планируется инвестировать бюджетные средства в проект по орошению полей.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, аким Мамлютского района:

— Объем производства промышленной продукции составил 1,8 млрд тенге и наибольшую долю занимает ТОО «Мамлютский мукомольный комбинат», который является основным производителем промышленности на сумму 633 млн тенге.

На улучшение состояния дорог внутри района на этот год выделено более 450 млн тенге. На эти средства отремонтировали участки «Кызыласкер — Раздольное» и «Белое — Щучье». На следующий год планируется продолжить работы на улицах Мамлютки, поселковых и республиканских дорог. Во второй части брифинга Елена Степаненко ответила на вопросы журналистов. Один из них — как улучшить жизнь в Мамлютке, чтобы из райцентра не уезжала молодежь?

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, аким Мамлютского района:

— Чтобы молодежь оставалась, необходимо создать условия. Прежде всего, условия для проживания, то есть обеспечение жильем. В текущем году мы прорабатываем вопрос, изучаем потребность и возможность строительства ипотечного жилого дома.

Второй способ привлечь молодежь — организовать досуг и дать возможность заниматься спортом, эта проблема тоже в числе приоритетных. Жизненно важным остается вопрос с питьевой водой. Планируется обеспечить все населенные пункты района важным ресурсом до конца 2025 года.

Анна Богословская

