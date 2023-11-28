9 сезон Школы молодых государственных служащих открылся в Петропавловске

В Петропавловске стартовал 9 сезон Школы молодых государственных служащих. В проекте участвуют 46 студентов. Роман Кайзер — студент 4 курса Гуманитарно-технического колледжа, учится на автоэлектрика, но в дальнейшем хочет связать свою жизнь с госслужбой и работать в отделе строительства.

РОМАН КАЙЗЕР, студент Гуманитарно-технического колледжа:

— Интересно узнать всю структуру, как справляться с разными ситуациями. Почему я вообще пришел сюда? Это интерес. Хочется внести свой вклад в новый Казахстан, как ныне сказал Президент нашего государства, то, что будущее Казахстана лежит на плечах молодого поколения.

Школе госслужащего — 5 лет. За это время её посетили 103 студента, из них 20% после окончания обучения пополнили ряды госслужащих. Посещать школу студенты будут один раза в неделю. Каждое занятие длится чуть более часа. Это не будет мешать их обучению в основном учебном заведении. Проект состоит из двух этапов. Сначала студенты пройдут теорию, а потом стажировку в госоргане, в котором хотели бы работать.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы СКО:

— Сегодня они будут писать эссе. Далее будет проходить обучение на базе филиала Академии государственного управления при Президенте РК. Подали объявления с 1 октября текущего года, разместили в социальных сетях, на интернет — ресурсах и за это время обратились около 50 студентов. Обучение начнётся с января следующего года до июня месяца. Обучение бесплатное.

В стране уделяется большое внимание по привлечению молодежи на госслужбу. Введён ряд законодательных инициатив по упрощению порядка поступления на государственную службу молодых специалистов.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы СКО:

— С 1 сентября текущего года стартовал отбор в президентский кадровый резерв. Он завершится до конца декабря текущего года. Будут отобраны 50 молодых специалистов. Кроме того, во всех областях республики будет со следующего года формироваться региональный кадровый резерв. Кроме того, в этом году внесены изменения в Закон «О государственной службе». Теперь молодые выпускники, закончившие успешно университет с хорошими баллами по гранту, имеют возможность без конкурсных процедур поступить на государственную службу. У нас в области уже такая практика есть, 5 молодых специалистов трудоустроились без конкурса.

После обучения молодым специалистам выдается сертификат об окончании Школы, который будет предоставлен в качестве дополнительного документа при участии в конкурсе.

Камилла Карим

