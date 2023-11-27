Эксперт по экономике Галымжан Айтказин подвел итоги экономических достижений Казахстана с момента переизбрания Президента Касым-Жомарта Токаева

Он выделил ключевые моменты, включая привлечение $41,3 млрд прямых иностранных инвестиций, изменения в законодательстве о промышленной политике, введение закона о возврате незаконно приобретенных активов, разработку нового Налогового кодекса, инициативы по восстановлению платежеспособности граждан и тарифной реформы.

Эксперт также отметил фундаментальные изменения в экономике, однако указал на необходимость доработок, включая вопросы использования средств Нацфонда Казахстана без подотчетности Парламенту и финансирования долгосрочных нужд из внебюджетных фондов, включая пенсионные средства.