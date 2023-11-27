В Мамлютском районе чествовали работников сельского хозяйства

День работников сельского хозяйства отметили в Мамлютке. Перед торжественной частью здесь подготовили выставку, где представили ассортимент продукции АПК.

МУРАТ КОЖАЕВ, руководитель отдела сельского хозяйства и ветеринарии Мамлютского района:

— В нашем районе единственное в области хозяйство, где производят кумыс. Пригласили специалистов с/х опытной станции. Они представили свою продукцию, чтобы приобретали семена, развивали своё хозяйство. В течение года, не покладая рук, они работают на производство продуктов питания: хлеб, мясо, молоко. И как не оценить их труд!

Представители компании «Eurasia Group Kazakhstan» презентовали проект — метеостанцию, которая полностью мониторит все погодные данные и даёт точный прогноз погоды.

ПАВЕЛ ЗАКОРЧЕМНЫЙ, менеджер компании «Eurasia Group Kazakhstan»:

— Мы являемся представителями таких мировых брендов как John Deere. Немецкая компания. Мы занимаемся цифровыми технологиями точного земледелия. Им мы проводим агрохимическое обследование почв, выявляем, сколько у нас содержания азота, фосфора в реальном времени.

По традиции состоялась церемония награждения, посвященная Дню работников сельского хозяйства. Наградами различных достоинств отметили 37 человек. Среди них — заместитель руководителя ТОО «Кулик МП». Хозяйство образовано в 2001-м году. Посевная площадь составляет около 9 тысяч гектаров.

АЛЕКСАНДР ЕФРЕМОВ, заместитель руководителя ТОО «Кулик МП», Мамлютский район:

— Успехи бывают разные, зависит от года, какая погода, мы напрямую от неё зависим. По этому году если судить, год был очень тяжелый, во всяком случае в своей практике у меня такого не было. Продукция есть, реализовать возможности большой нет. Много продукции еще лежит на элеваторе.

Всего в Мамлютском районе порядка 240 фермеров. Валовой сбор зерновых составил 232 тысячи тонн. Завершилась торжественная часть праздничным концертом.

Камилла Карим