В ходе выездного заседания Общественной палаты при Мажилисе Парламента Казахстана обсуждался проект закона «О масс-медиа»

Депутат и председатель Общественной палаты Айдос Сарым выразил мнение о необходимости направленности закона на перспективу, с акцентом на конкурентоспособность местных СМИ. Он подчеркнул важность государственной поддержки для развития региональных газет и предложил восстановить сеть газетных киосков для создания новых рабочих мест. Обсуждались также вопросы налоговых льгот для издательств, газет и журналов. Депутаты обратились к медиасообществу с просьбой о поддержке и лоббировании соответствующих норм в новом Налоговом кодексе.

По его словам, в закон «О масс-медиа» уже внесены более 170 поправок.