В Ивановском сельском округе выбрали акима

В воскресенье состоялись выборы акимов сельских округов. В Аккайынском районе выбирали главу Ивановского сельского округа. Участок №105 открыли в Ивановской средней школе в 7.00 утра. На 10.00 утра из 485 избирателей свои голоса отдали 20%. Люди идут выбирать нового акима с надеждой на перемены к лучшему. Население ждёт улучшения в социальной сфере, инфраструктуре.

ЖАНАР АХМЕТОВА, жительница Ивановского сельского округа, Аккайынский район:

— В нашем сельском округе сегодня важное событие. В нашем округе есть проблемы. Думаем, что наш кандидат в будущем решит наши проблемы. Прошлый аким решил такие проблемы, как вода, свет и интернет. Новый аким, надеемся, приложит все усилия, чтобы наш округ процветал.

На голосование в этом округе представлены 2 кандидатуры. Один из них родом из Ивановки, а значит, не понаслышке знает о проблемах. Выдвинут он от демократической партии «Ак жол». Второй кандидат — самовыдвиженец. Требование к кандидатам: возраст старше 25 лет, высшее образование, опыт работы на государственной службе или руководящей должности.

ГУЛЬМИРА ИБРАЕВА, председатель участковой комиссии №105, Аккайынский район:

— Население идет. Выборы пройдут хорошо, все сделают свой правильный выбор. Все про голосуют за нового акима. Нарушений никаких нет. Все идет по правилам.

Голосование проходило до 20.00 часов. По подсчетам бюллетеней акимом Ивановского сельского округа был избран Канат Дюсембаев. За него проголосовали в этот день 82 % населения.

Камилла Карим