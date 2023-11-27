Три участка республиканских дорог были закрыты из-за непогоды в эти выходные

В прошлые выходные три участка дорог республиканского значения были закрыты из-за сильного гололеда в период с 21:00 субботы и до 08:00 утра воскресенья. Это трассы «Екатеринбург — Алматы», «Жезказган — Петропавловск», «Кокшетау — Рузаевка». Двое суток на линиях работало 74 единиц техники и 105 рабочих. На посыпку израсходовано около 130 кубических метров противогололедной смеси. В Петропавловске провели механическую очистка улиц города, всего в областном центре работали 180 единиц техники и 250 человек.



Анна Богословская