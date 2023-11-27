Трехдневный семинар для работников сферы ветеринарии стартовал в СКО. Обучение пройдут около 40 специалистов. Лекции они прослушают на базе областного научно-исследовательского института сельского хозяйства. Здесь в этом году по поручению главы региона начала функционировать школа компетенции животноводов.

ЖАНАТ АМЕРЖАНОВ, руководитель управления ветеринарии СКО:

— С лекциями выступят компетентные преподаватели Аналитического центра экономической политики Агропромышленного комплекса МСХ РК, Северо-Казахстанской областной ветеринарной лаборатории комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, профессора, кандидаты ветеринарных наук СевКазНИИСХ, преподаватели Kozybayev University.

Подобный семинар в области проводят впервые. В сфере ветеринарии в регионе трудятся около 400 человек. Область нуждается еще в 67 специалистах. Кроме того…

АЛТЫНБЕК АБДУЛЛАЕВ, председатель правления Северо-Казахстанского научно-исследовательского института сельского хозяйства:

— Начиная с 2011 года, в наш регион более 40 тысяч голов КРС зашли из Европы, Америки,т.к. оттуда скот заходит, нам необходимо специалистов обучать тем схемам, по которым они до этого работали . Со стороны государства оказывается большая поддержка по исследованию особо заразных заболеваний, которые происходят среди животных и людей.

Семинар собрал начинающих, а также опытных специалистов. 27-летняя Валентина Ковтун приехала на обучение из села Смирново Аккайынского района. Девушка четвертый год трудится ветеринарным фельдшером.

ВАЛЕНТИНА КОВТУН, ветеринарный фельдшер ветеринарной станции Аккайынского района:

— Полностью веду базу ИСЖ, бывает, выезжаю на обработки, берём кровь. В основном работаю с документацией, сейчас у нас чипирование на ветеринарной станции сделали, есть программа «Tanba». Если, допустим, украдут животное или потеряют, можно будет спокойно его найти. Очень хорошо, что есть семинары, есть обучения . Я люблю познавать что-то новое.

В завершающий день семинара все участники пройдут тестирование. После него им выдадут сертификаты.

Дарья Пышмынцева