Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов поделился планами по борьбе с инфляцией

«Мы будем идти по базовой ставке очень осторожно. Да, инфляция снижается, но во многом это связано с тем, что «базовость» прошлого года была достаточно высокой. Мы точно не будем заниматься самообманом и будем смотреть на все экономические, социальные, финансовые и прочие показатели развития нашей экономики», — сказал Тимур Сулейменов на брифинге в организации.

Поэтому, первый инструмент, по его словам — это базовая ставка.

«Второй — это та работа, которую проводят наши коллеги по Правительству и МИО. Там уже по отдельным группам товаров нужны точечные решения: когда резко растет одно, нужно резко расшивать узкие места, как со стороны спроса, так и со стороны предложения», — добавил глава Нацбанка.