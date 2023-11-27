Нехватку кадров в сфере сельского хозяйства обсудили в ходе «Правительственного часа»

Одной из проблем в сфере сельского хозяйства страны является нехватка кадров. Эту проблему в ходе «Правительственного часа» поднял заместитель председателя Сената Жакип Асанов. По его словам, 80 процентов выпускников аграрных вузов трудоустроены по специальности. При этом средний возраст ветеринаров — 60 лет.

ЖАКИП АСАНОВ, заместитель председателя Сената Парламента РК:

— Ежегодно 192 специальных колледжа выпускают 7,5 тысяч специалистов. Но почему в деревне не хватает механиков, пастухов, специалистов по садоводству, техников? Мы намерены пригласить на сегодняшний «Правительственный час» вместе с государственными органами представителей образовательных учреждений, науки, предприятий и общественных организаций и обменяться всесторонними мнениями. Какой вклад мы можем внести как законодательный орган? Какие законы мы можем принять? Давайте поговорим об этих вопросах по-настоящему.

Аналогичный вопрос поднимал министр сельского хозяйства страны Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— Нам также необходимо обратить внимание на человеческий капитал в аграрном секторе. Это связано с нехваткой специалистов сельского хозяйства, в том числе среднего звена, в сельской местности. Одной из основных причин является низкая заработная плата в этой сфере. Хочу отметить, что молодежь сейчас реже выбирает сельскохозяйственные профессии. Но потенциал этой отрасли огромен.



Дарья Пышмынцева