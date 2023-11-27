Национальный бан РК принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку. Базовая ставка снизится до 15,75% годовых с коридором +/– 1 п.п.

«В основе принятого нами решения лежат обновленные прогнозы инфляции и роста экономики, а также результаты анализа фактических данных и баланса рисков. В текущих условиях, на фоне эффекта базы, ранее принятых решений по ставке и мер, предпринятых Правительством и акимами, мы продолжаем наблюдать динамичное замедление инфляции», — сказал председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге организации.

Он подчеркнул, что при дальнейшем замедлении инфляции в 2024 году Национальный Банк будет рассматривать целесообразность плавного снижения ставки с учетом необходимости сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий в среднесрочной перспективе. Цель – возврат инфляции к цели 5% и якорение инфляционных ожиданий. При этом мы не исключаем возможность пауз в изменении базовой ставки для накопления данных и мониторинга баланса рисков.