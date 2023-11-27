Молодежь призывают к службе в полиции

Новый формат профориентационной работы используют в полиции. Чтобы призывать молодёжь служить в полиции, организуются выезды в районы. Первой локацией «агитационного десанта» стал райцентр Смирново. Перед молодёжью Аккайынского района выступила заместитель начальника областного департамента полиции Сауле Андагулова. Она рассказала о преимуществах работы в системе МВД РК: престиже службы на страже правопорядка, достойной заработной плате, бесплатном форменном обмундировании и солидном пакете социальной поддержки.

САУЛЕ АНДАГУЛОВА, заместитель начальника ДП СКО:

— Каждый выбирает профессию по-своему. Кому-то нравится просто профессия, кому-то — престиж этой профессии. Кому-то — именно то, что даёт эта профессия, т.е. доход. Кто-то, когда выбирает профессию, ориентируется на востребованной этой профессии. Как действующий сотрудник полиции хочу сказать, что на сегодня профессия полицейского очень востребована.

На встрече поощрили ряд полицейских, родителей сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Бойцы специального отряда быстрого реагирования показали приёмы рукопашного боя. Вокалисты Культурного центра департамента полиции исполнили патриотические песни. Одну из них, посвящённую сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей, зал слушал стоя. Старший дознаватель Аккайынского райотдела полиции Берик Ильясов рассказал о своём опыте работы полицейского.

БЕРИК ИЛЬЯСОВ, старший дознаватель ОП Аккайынского района:

— Образование и усердная работа позволили мне в 2022 году стать лучшим дознавателем СКО. Благодаря этому в декабре 2022 года я принял участие в республиканском конкурсе «Лучший дознаватель» и занял третье место.

Профориентационную работу полицейские проводят на постоянной основе. На днях полковник полиции Сауле Андагулова выступила перед студентами Северо-Казахстанского университета. Основной посыл тот же — престиж профессии и возможности для профессионального роста.



Валерия Сиваш