Едил ТУТКУШЕВ: Для Есильского района это исторический год

В Есильском районе в марте выбирали депутатов всех уровней, а в ноябре, в рамках пилотного проекта, еще и акима района прямым голосованием. Учитывая, что до этого граждане успели избрать еще и акимов сельских округов, получается, что на всех ключевых позициях в Есильском районе сегодня люди, которые формулировали предвыборные обещания и собирали наказы.

Меняют ли эти события мировоззрение людей – и тех, кто во власти, и тех, кто за нее голосует? Как сейчас выстраиваются их отношения? Тем более, что сложных проблем в районе немало – это и вода, и дороги, и ремонт социальных объектов, и ветхие сети электроснабжения, и другое. И далеко не всё может потянуть районный бюджет, которым распоряжается районный же маслихат.

Обо всем этом мы поговорили с Едилем Туткушевым – еще недавно заместителем акима этого района, а после мартовских выборов оказавшимся в другом лагере: в должности председателя районного маслихата.