50 наркозакладчиков задержали полицейские с начала года

С начала года в регионе по подозрению в сбыте наркотиков полицейские задержали 50 человек, из них 37 — в возрасте до 25 лет, причём 3 — несовершеннолетних. «Высокий заработок не напрягаясь», «Работа по 2 часа в день, платим 40 000» — подобными обещаниями наркоторговцы заманивают людей в преступный бизнес. Особенно уязвима молодёжь, привычная к социальным сетям и мессенджерам. Полицейские стремятся сделать соцсети инструментом антинаркотической пропаганды. На днях запустили новый креативный видеоролик. В нём ярко показана короткая история юноши, написавшего в ответ на предложение работать закладчиком: «Мне это интересно». Главную роль исполнил студент колледжа искусств Али Аитов. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности давно взаимодействуют с творческими людьми и коллективами. Им помогают снимать видеоролики, подкасты, флешмобы и даже документальный фильм в двух частях «Соли и спайсы. Дорога в никуда», доступный на YouTube. По словам авторов, это профилактика в форматах, интересных для современного зрителя. Видеоролики также транслируются на LED-экранах и в кинотеатрах перед началом сеансов. Показывают их в учебных заведениях. Действительные «заработки» у преступников заметно меньше обещанных. Кураторам выгоднее всего использовать наркозависимых людей, готовых работать за дозу. Да и срок такой «работы» редко превышает 3-4 месяца. Однако, неизменный финал — задержание, суд и судьба, перечёркнутая длительным сроком заключения. В текущем году за сбыт наркотиков осудили 32 североказахстанца.



Валерия Сиваш