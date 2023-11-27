15 миллионов тенге необходимо собрать для Анжелики Белескаевой

28-летняя Анжелика Белескаева является директором молодежного ресурсного центра Жамбылского района. Три года назад врачи поставили девушке страшный диагноз — диффузная мезотилиома брюшной полости с метастазами в отдаленные органы 4 стадии. О том, как прогрессировал в организме злой недуг, рассказывает коллега Анжелики Айнур Ильясова.

АЙНУР ИЛЬЯСОВА, коллега Анжелики Белескаевой:

— В августе 2017 года она прошла операцию по удалению одной доли щитовидной железы, в которой были обнаружены узлы. Каждый месяц проходила обследования. У нее было обнаружено увеличение узлов. Также обнаружили рак в инвазивной стадии.

В сентябре 2020 года Анжелика отправляется в Астану, чтобы сделать компьютерную томографию. Результат пришел через 5 дней. В заключении говорилось о множественных образованиях в брюшной полости. В январе 2021 года начались химиотерапии. С того момента Анжелика прошла 36 химий, однако, результаты по-прежнему остались неутешительными. Опухоль прогрессировала. Анализы и результаты обследований решили отправить в заграничные клиники.

АЙНУР ИЛЬЯСОВА, коллега Анжелики Белескаевой:

— Начался сбор средств. Посоветовали съездить в Южную Корею. Прошли множество обследований, лапароскопию. Врачи провели консилиум и предложили провести операцию. Операция шла 19 часов. Удалили 50% печени.

Сейчас необходимо проведение иммунотаргетной терапии. Для этого нужно собрать 15 млн тенге. На сегодня собрана лишь одна шестая часть суммы. Друзья, коллеги и родственники девушки просят всех неравнодушных людей оказать посильную помощь для дальнейшего лечения. Анжелика Белескаева помогла многим людям. Если вы хотите помочь девушке, пожертвовать сумму можно по указанным реквизитам.

Валерия Филатова