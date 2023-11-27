10 возгораний произошло в СКО за выходные дни

В Северо-Казахстанской области за выходные произошло 10 возгораний. В субботу 25 ноября поступило сообщение о возгорании автомобиля «Ford Mondeo» по адресу ул. Шухова 6. В результате поврежден моторный отсек. Все материалы переданы в полицию. 26 ноября в 22:16 случилось короткое замыкание без дальнейшего распространения огня в квартире по адресу ул. Н. Назарбаева 75/4. На вызов выезжали 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Вечером 26 ноября в с. Косколь района Магжана Жумабаева произошел пожар. Горела баня на территории частного подворья. Огонь уничтожил кровлю и хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила 32 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Валерия Филатова