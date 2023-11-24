В СКО преступность в сфере семейного быта снижена на 23 процента

— Сколько конфеток? Сколько конфеток? — Две! — Две конфетки. Буква какая? — К!

Островком безопасности становится для многих женщин Центр временного пребывания для жертв бытового насилия. Получить психологическую и юридическую помощь, освоить профессию, найти работу, чтобы больше не зависеть от мужей, — всё это могут постояльцы приюта.

ТАТЬЯНА УСМАНОВА, юрист Центра временного пребывания для жертв бытового насилия:

— Он работает с 2017 года. За это время в среднем в год у нас проживали более 70 человек. На данный момент уже у нас с сентября месяца 25 человек в нашем центре уже проживают. 01071 00:09-00:26 Центр рассчитан на 20 человек, проживание у нас в течение 6 месяцев.

36-летняя жительница Тайыншинского района, которую муж буквально выгнал из дома в начале зимы, нашла временное убежище в Центре вместе с двумя детьми 4 и 8 лет. В этом ей помог участковый инспектор.

— Что я могу пожелать женщинам? Не бойтесь и не жалейте. Не бойтесь просто-напросто уйти и поставить точку. Я 10 лет уходила, возвращалась, уходила, возвращалась. Я обратилась в участковому, он мне помог. Да, пробовала писать заявления, но, опять-таки, по своей жалости постоянно его забирала.

Благодарен участковому и 23-летний петропавловец, которого полицейский направил на принудительное лечение от алкоголизма. Молодой человек бросил пить, нашёл работу. Стражи порядка проверили его в ходе рейда в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» и накануне акции «16 дней активизма против насилия». А вот другой результат усиленных проверок: водворён в комнату временного задержания абьюзер, скандаливший с пожилым отцом. На следующий день решением административного суда для него были установлены особые требования: в частности, запрет на употребление алкоголя. За нарушение особых требований предусмотрена более серьёзная ответственность. Такая каждодневная работа нужна, чтобы предотвратить совершение преступлений в семьях.

АСИЯ АБЖАНОВА, старший инспектор УМПС ДП СКО:

— На территории СКО наблюдается снижение преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений на 23%. За нарушения в сфере СБО зарегистрировано 1874 административных правонарушения. По ним 485 человек подвергнуты адм.аресту, 279 предупреждены и 6 оштрафованы.

Полицейские напоминают: жертвам бытового насилия готовы помочь многие специалисты: от полицейских — до психологов. Главное — осознать проблему и решиться изменить жизнь.

Анна Потеряева