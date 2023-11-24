В регионе проверяют неблагополучные семьи по месту жительства

— Она вот, мама, неделю, две может не попить, а потом опять начинает. — Срывается, да?

Рассказ 8-летнего мальчика слушают ювенальные полицейские, участковые инспекторы, представителями партии «Amanat» и заинтересованных ведомств. Ими укомплектованы мобильные группы, которые работают в рамках операции «Правопорядок». Мать отвечает на вопросы с трудом — её застали в нетрезвом виде. Женщина уже неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

САУЛЕ СУРАГАНОВА, уполномоченный по правам детей, семьи и женщин по СКО:

— Сегодня я приняла участие в рейдовом мероприятии совместно с ДП, партией «Аманат» и другими заинтересованными органами. Мы посетили семьи неблагополучные. Одну семью посетили, там была у нас мама в нетрезвом состоянии, и решается вопрос об определении ребёнка.

Сегодня на учёте по категории «неблагополучные семьи» в области стоят порядка 150 семей, из них 110 поставили на учёт в текущем году. Причины разные: материальная необеспеченность, трудные жизненные ситуации, но чаще всего — алкоголь.

АЛЕКСАНДР РОЗБАХ, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— Данные рейдовые мероприятия проводятся, в принципе, на постоянной основе, особенно усилена работа в данном направлении в пятницу и субботу.

Во время рейда также инспектируют школы города.

РУСЛАН ДАНЬЯРОВ, начальник отдела по контролю за охранной деятельностью ДП СКО:

— Были осуществлены проверки обеспечения безопасности детей на объектах образования. Это школы № 10, № 2. В ходе мероприятия были проверены наличие исправность тревожных кнопок, проходимость сигнала на пульт централизованного наблюдения и в ЦОУ, время прибытия групп быстрого реагирования частных охранных организаций.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» завершится 30 ноября.

Анна Потеряева