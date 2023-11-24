В районе М. Жумабаева браконьеры отстрелили четырёх косуль, имея лицензию только на одну

В рамках операции «Браконьер» сотрудники природоохранной полиции и участковые инспекторы обнаружили в лесу возле с. Пулемётовки района М. Жумабаева следы охоты. Услышав выстрелы, стражи порядка вышли на шестерых мужчин, которые преследовали взрослую косулю. Трое были вооружены, при этом только у одного из них имелось разрешение на отстрел 1 животного. Позднее в сарае дома другого участника охоты полицейские обнаружили ещё 3 туши животных. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 337 Уголовного кодекса РК «Незаконная охота». Изъято 4 туши косуль, 5 единиц охотничьего оружия. Двоих сельчан взяли под стражу. Вопрос о привлечении еще одного решается. Рейды, направленные на соблюдение природоохранного законодательства, продолжаются в усиленном варианте.



Валерия Сиваш