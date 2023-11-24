У жителей дома по ул. Мусрепова нет отопления

АННА БОГОСЛОВСКАЯ, корреспондент:

— Жилой дом по адресу Мусрепова, 11 В был сдан в эксплуатацию в конце лета. Уже два месяца здесь нет отопления, от этого страдают жители 45 квартир. Многие из них уже начали ремонт. Застройщик от пояснений пока уклоняется.

Терпение у владельцев квартир лопнуло с первыми холодами, когда выпал снег. Активные граждане обратились в редакцию МТРК за помощью, так как с мертвой точки проблема не двигается, а застройщик только обещает решить проблему.

АНДРЕЙ КОСТЫЛЬНИКОВ, житель дома:

— Ни застройщик, ни теплосети ответ нам не дали. Мы, жильцы, даже не можем понять, в чем причина того, что не подключается отопление в наш дом. Застройщик, когда мы с ним хотели обсудить этот вопрос на собрании, он на него просто-напросто не приехал, проигнорировал нас, комментарий нам не дал.

Жить в собственных квартирах люди не могут, селятся у родственников или снимают жилье.

— 110 тысяч платишь ипотеку, это у меня еще небольшой заем, плюс еще 100 тысяч арендное жилье, я работаю один, у меня двое детей, а жена в декрете. Их надо кормить и делать ремонт. А когда заедем — неизвестно.

— Мы никак не можем зайти в тепловые сети, и нам никто не может дать ответ оттуда. Вы каким-нибудь образом можете нам помочь?

Запотевшие окна, отсыревшая штукатурка, влажность на стенах. Свежий ремонт в квартире начинает портиться еще до завершения. На время отделочных работ здесь спасаются тепловыми пушками. А вот те, кто ремонт уже закончил, теряют гораздо больше: низкие температуры и влажность портят мебель, технику и полы. Площадкой переговоров всех сторон стала общественная приемная партии «AMANAT», где каждый смог озвучить жалобы и дать пояснения.

МАРАТ ЖАКЕТОВ, руководитель «ТОО Tamila Invest», застройщик :

— Так как к нам заходит тепловая дворовая труба, она у нас тупиковая. И дом по Назарбаева, 183 — это шестиподъездный старый панельный дом. У них были жалобы на то, что у них холодно. При этом через улицу у них поменяли тепловую трубу диаметров 2 тыс. Было предложение переподключить этот дом, сделать его первичным и отсечь с нашей тупиковой ветки. На это мы потратили 15 млн тенге.

«Теплосети» не отказывают в помощи, но важным моментом остается финансовый вопрос.

АНДРЕЙ КАЛИНИЧЕВ, генеральный директор ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»:

— Я предлагаю рассмотреть какую-то модель, у нас есть здесь юристы, по нашему договору и его долевому участию. Пусть он доплачивает какую-то долю, мы получаем финансовое обеспечение и подключаем эти дома.

Встреча сторон на площадке партии «AMANAT» закончилась соглашением между застройщиком и «Теплосетями». Согласно ему, монополисты за свой счет должны будут устранить проблему с теплоснабжением, а позже застройщик возместит расходы на подключение. Предварительные расходы по расчетам сторон составят 17 млн тенге. Когда появится тепло в квартирах, пока неизвестно.

Анна Богословская

