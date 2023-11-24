Сенат одобрил законопроект о гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на период 2024-2026 годов

Размер гарантированного трансферта будет снижаться с 2,2 трлн тенге в 2023 году до 2 трлн тенге ежегодно в течение следующих трех лет. Законопроект также предусматривает целевой трансферт в размере 1,6 трлн тенге в 2024 году для финансирования важных проектов национального масштаба. Цена отсечения на нефть установлена на уровне 43,4 доллара за баррель в 2024 году и 40,2-41,8 долларов за баррель в последующих годах.

Прогнозируется восстановление валютных активов Нацфонда до 68 млрд долларов в 2024 году и их дальнейший рост до 80,7-93,3 млрд долларов в 2025-2026 годах.