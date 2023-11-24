Премьер-Министр Алихан Смаилов сообщил о проводимой работе по запуску жилищной программы «9-20-25»

«Со стороны населения существовал широкий спрос на программу «7-20-25». Но для реализации этой программы нужны средства. Нацбанк установил свои лимиты. Этих лимитов недостаточно с точки зрения спроса. После введения такого ограничения Национальным банком совместно с «Отбасы банком» и холдингом «Байтерек» мы разрабатываем дополнительную программу. Это программа «9-20-25», — сказал Алихан Смаилов на брифинге в Сенате.

По его словам, по новой программе будут выданы ипотечные кредиты под 9% на 25 лет.

«В современных условиях ставка под 9% считается низкой. Для этого мы составляем соответствующий расчет. Нужно 150 млрд тенге ежегодно и 8 тысяч семей или человек получат эту ипотеку. Для этого необходимо привлечь 100 млрд тенге с рынка, а «Отбасы банк» должен выделить 50 млрд тенге из своего чистого дохода. Нужно объединить эти средства и выйти на 9-процентную ставку. Я считаю, что эта программа в основном ориентирована на молодежь», — отметил глава Правительства. При этом он уточнил, что программа будет запущена в ближайшее время.