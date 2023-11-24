На озере Пёстром отработали учения «Қыс»

Во второй день командно-штабных учений «Қыс» на берегу озера Пёстрого ЧС-ники отрабатывали практические навыки. Перед спасателями стояла задача по извлечению машины из воды. По сценарию водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на тонкий лёд. В операции задействовали команду водолазов и спецтехнику.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— У нас будет ликвидация ЧС природного характера, в ходе которой по легенде у нас есть потерявшийся человек. Мы производим его поиск с привлечением высокопроходимой техники, а также расчетов и солдат Национальной Гвардии.

Присутствовал на учениях вице-министр по ЧС РК Ерлан Нурпеисов. Он осмотрел полевой пункт обогрева, пункт связи, медпункт и службу розыска.

Здесь разместили несколько пунктов обогрева. Петропавловский филиал «Общества Красного Полумесяца» во время ЧС обеспечивает пострадавших едой, теплом, одеждой и помогает связаться с близкими. Активисты много лет сотрудничают со спасателями. Во время учений помогли 30 людям.

САУЛЕ ОРАЗОВА, директор СКОФ «Общество Красного Полумесяца РК»:

— Если случается ЧС мелкомасштабного характера, бытового, мы сразу реагируем. Выезжаем, оказываем помощь. Обязательно у нас обогрев, пункт обогрева. Мы их одеваем, теплые вещи у нас есть, чаем поим. Затем оказываем материальную помощь тем лицам, которые хотели бы выехать к родственникам.

Всего на озере было задействовано порядка 40 единиц техники и 200 человек.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— На данные учения привлекаются местные исполнительные органы, центральные исполнительные органы и представители министерства. Республиканский штаб располагается в этом году в городе Петропавловске. Сюда приехали все республиканские службы гражданской защиты. Развернут оперативный штаб. Помимо этого развернут и областной оперативный штаб. Уже буквально второй день мы отрабатываем практические вводные.

В нашем регионе двухдневные учения «Қыс-2023» проходили на нескольких локациях. В них приняли участие 1,5 тыс человек, привлекли 400 единиц техники. В этом году особое внимание — чрезвычайным ситуациям на автодорогах.

Валерия Сиваш