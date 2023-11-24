Метель и гололёд ожидаются в выходные дни

В выходные дни североказахстанцев ждет довольно нестабильная погода. В субботу, 25 ноября, большая часть территории области попадает в зону сильной метели. Ветер юго-западный — 15-20 м/с ,на юге — порывы от 25 м. Температура воздуха ночью опустится до 15-20 градусов со знаком минус. Днём — 0-5 градусов мороза. В воскресенье температура немного выше, но метель не отступит, ночью до -7, днем — от 0 до 5 мороза. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Дороги по всем направлениям будут закрыты из-за плохой видимости и штормового предупреждения. Жителям области рекомендовано воздержаться от дальних поездок и по возможности оставаться дома.

Валерия Сиваш