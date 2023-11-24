Аким Айыртауского района отчитался о социально-экономическом развитии

В Айыртауском районе наращивают темпы производства сельхозкультур, привлекают инвестиции и стараются повысить оплату труда.

ЕРБОЛАТ БЕКШЕНОВ, аким Айыртауского района:

— На сегодня среднемесячная заработная плата по району увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,6 % и составила 249 тысяч тенге. В сфере сельского хозяйства за 10 месяцев этого года произведено валовой продукции на сумму 73,5 млрд тенге. Несмотря на сложные погодные условия текущего года, был собран неплохой урожай, и урожайность зерновых культур составила 12,9 центнеров с гектара.

За этот год в районе приобрели 263 единицы сельхозтехники, это на 6 % обновило тракторный парк. Строительством оросительной системы полей занимается ТОО «Агро Елецкое», эта же компания возводит крупное овощехранилище. В сфере животноводства есть прибавление голов крупного рогатого скота. Сельское хозяйство составляет основной объем промышленного производства — 80 %. Планируется запуск цехов по переработке мяса, крупы, открытие мельницы. Все это потребует задействовать как господдержку, так и предпринимателей.

ЕРБОЛАТ БЕКШЕНОВ, аким Айыртауского района:

— С начала 2023 года реализовано 15 проектов на сумму 980 миллионов тенге с созданием 39 рабочих мест. В рамках программы «Ауыл аманаты» в целях повышения доходов населения, было профинансировано 33 проекта на сумму 243 миллиона тенге.

С начала года в Айыртауском районе провели ремонт более 40 км дорог. Водным артериям тоже уделили внимание: в селе Айыртау построен источник воды с разводящими сетями. А в селах Янко, Аканбурлык и Бирлестык установлены блоки очистки воды.

Анна Богословская

