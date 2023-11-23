Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы рассказал, как проходят отбор госслужащие

Как проходят отбор госслужащие при поступлении на работу и проводится ли в их отношении психологическая проверка, рассказал заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Салауат Муксимов.

“Сегодня в рамках правил, предусматривающих отбор административных госслужащих, помимо знаний законодательства, также проводится оценка личных качеств поступающих граждан по наличию необходимых на то компетенций”, — сказал Салауат Муксимов, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер добавил, что в отношении политических госслужащих применяются другие правила.

“Порядок политических служащих совершенно иной, они могут быть назначены, соответственно, здесь эти правила не действуют. Как правило, политические служащие — это те граждане страны, которые имеют большой практический опыт, прошедшие достаточный путь в качестве административного служащего, поэтому, я думаю, необходимые процедуры проверки на этих этапах уже прошли”, — пояснил Салауат Муксимов.