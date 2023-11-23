В СКО корью заболели 49 человек

Эпидемиологическую ситуацию по кори в регионе обсудили на брифинге. Зарегистрировано 77 случаев подозрения на корь, из них 49 лабораторно подтверждены. Из них — три завозные из Объединенных Арабских Эмиратов, России и Кыргызстана. По одному случаю зафиксировали в Аккайынском, Айыртауском, Мамлютском, Кызылжарском и Жамбылском районах. Два — в районе М. Жумабаева. Остальные 46 — в Петропавловске. Корью заболели в Академии Национальной гвардии РК.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— На данный момент в стенах Академии Национальной гвардии зарегистрирован 1 случай. Кроме того, выявлено, что с ним контактировали 14 человек. На данный момент медицинские работники выявляют еще контактируемых людей.

60% заболевших — люди от 17 лет и старше. Остальные — дети до 14 лет. Большинство их них не привиты. Причины разные: отказ по личным убеждениям, медотвод, недостижение возраста, неполный курс вакцинации.

Врачи напоминают, единственной и именно действенной мерой профилактики является вакцинация.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Корь может быть смертельной. Когда заболевание обостряется, оно приводит к нарушению слуха, воспалению головного мозга и заболеванию лёгких. За аналогичный период прошлого года в регионе не зарегистрировано случаев заболевания. Это напрямую связано с вакцинацией. Такая заболеваемость в этом году связана с несвоевременной вакцинацией населения. Если говорить о цифрах, то в регионе вакцинирован 1661 ребенок.

В области имеется более 9,5 тысяч доз вакцины. Дополнительно подана заявка на 30 600 доз. Для проведения вакцинации против кори в области развернуто 256 прививочных пунктов. Всего в Казахстане более 15 тысяч заболевших. Из них 83% — дети до 14 лет.

Камилла Карим