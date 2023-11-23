В СКО 16 сёл остаются без света

АО «СК РЭК» сообщает, что на 23 ноября удалось сократить количество отключённых абонентов до 1175. В настоящее время 41 бригада энергетиков и 55 единиц спецтехники продолжают ремонтные работы на электрических сетях в районах М. Жумабаева, Аккайынском и Есильском. При этом на ограничении остаются 16 сёл. Наиболее сложную задачу выполняют по установке новых опор «ПТЭЦ-2-Булаево — нефть» в районе М. Жумабаева. Энергетики работают в режиме постоянной и временной локации, пока штормовое предупреждение по области не будет снято.



Анна Потеряева