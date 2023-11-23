С начала года в СКО вернули в госсобственность 210 тысяч га земель

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Объем неосвоенных или незаконно переданных земель составляет около 10 млн га. Правительство и акиматы должны принять конкретное решение по этому направлению до конца следующего года. Сейчас мораторий на проверку земельного вопроса отменен. Думаю, этот шаг положительно скажется на работе.

В рамках поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева в области активно занимаются вопросом возврата в государственную собственность неиспользуемых и незаконно предоставленных земель сельскохозяйственного назначения. В регионе до конца года планируют вернуть в государственную собственность 330 тысяч гектаров земель сельхозназначения. К слову, в 2022-ом вернули 304 тысячи гектаров. План тогда выполнили на 101%.

БАХЫТЖАН БЕКИШ, руководитель департамента по управлению земельными ресурсами СКО:

— Порядка 200 тысяч гектаров у нас выявлено по итогам проверок прошлого и этого годов. Те, которые находятся в работе, по ним мы сейчас проводим контрольные мероприятия и будут поданы иски в суд.

Из запланированного объема на данный момент возвращено 210 тысяч гектаров или 63%. Из них 143 тысячи — добровольно. Тяжело идут на конструктивный разговор в Уалихановском, Тайыншинском и Айыртауском районах, говорят в профильном департаменте. С начала года специалисты провели 38 проверок с охватом площади 51 тысяча гектаров. Выявлено 28 нарушений.

БАХЫТЖАН БЕКИШ, руководитель департамента по управлению земельными ресурсами СКО:

— Устранено 5 нарушений на площади 9 тысяч гектаров. Наложено 25 штрафов на сумму 2,1 млн тенге. Выдано 28 предписаний об устранении выявленных нарушений. В настоящее время в судах рассматривается 44 исковых заявления по вопросу выданных земель с нарушением земельного законодательства. Имеются штрафные санкции по статье 338 КРКоАП за неиспользование земельных участков по назначению, либо отсутствие скота, либо неиспользование пашней по назначению. Размер штрафа зависит от субъекта предпринимательства.

Возврат земель и их грамотное распределение должно стать хорошим стимулом для развития аграрного сектора, в частности сёл нашей области. Этот вопрос находится на контроле департамента.

Камилла Карим