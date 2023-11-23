Председатель Сената и глава Минфина обсудили за счет чего планируются обеспечивать налоговые поступления в следующем году

Председатель Сената Маулен Ашимбаев спросил у главы Министерства финансов, за счет чего планируется обеспечивать налоговые поступления в следующем году.

“На ноябрь у нас получается из запланированных 11 трлн тенге налогов на начало месяца собрано 9,6 трлн тенге. То есть за минусом 1,4 трлн тенге мы идем. Далее по этому году у нас налоговые поступления где-то в районе 14 трлн планируется. Понятно, что, видимо, возможно, реальная цифра, может быть, будет ниже. В этих условиях на следующий год бюджет 2024 года мы закладываем налоговые поступления в размере порядка 16 трлн тенге. То есть такой очень существенный рост. С 13 с чем-то и сразу на 16 трлн тенге. В этих условиях налоговое администрирование да, видимо, обеспечит какую-то часть налогов. Но еще за счет чего планируется обеспечивать налоговые поступления?”, — спросил Маулен Ашимбаев на заседании Сената.

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заверил в том, что в будущем году будут расти все сферы экономики.

“Ежегодно от налогового администрирования мы получаем до 800 млрд тенге. Налог на добавленную стоимость не будет приниматься в следующем году. Он еще обсуждается. Он будет рассмотрен в рамках нового Налогового кодекса, начиная с 2025 года. Со следующего года мы будем полностью обеспечивать налоговые поступления, мы в это верим”, — ответил министр.