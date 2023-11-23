Полицейские разыскали водителя, сбившего ребёнка

8 ноября в Петропавловске по ул. Васильева сбили четвероклассника. Школьник переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель скрылся с места происшествия. Мальчику потребовалась медицинская помощь. В течение двух дней полицейские установили автомобиль «Toyota» и его водителя — 33-летнего горожанина. В отношении него ведётся производство по части 2 статьи 610 Кодекса РК об административных правонарушениях. Всего с начала года группа розыска установила 80 водителей, ставших виновниками различных происшествий на дорогах и нарушивших требование не покидать места ДТП. Всего с начала года зарегистрировано 262 таких водителя. Ещё 65 должников установлено по постановлениям судебных исполнителей.

Камилла Карим