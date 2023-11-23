Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил о результатах ремонта тепло-энергоисточников в стране

“Перед Правительством стоит задача к 2029 году снизить износ инженерной инфраструктуры и тепло-энергоисточников как минимум на 15%. В текущем году стартовала программа «Тариф в обмен на инвестиции». На наш взгляд это самая эффективная программа. Мы в текущем году привлекли порядка 220 млрд тенге частных инвестиций в данную сферу, отремонтировали в рамках подготовки к зиме порядка 6 тысяч километров инженерной инфраструктуры и 77 тепло-энергоисточников — это ТЭЦ, ГРЭС и котельные различные. Кроме того, работники данной сферы — их порядка 200 тысяч — получили значительное увеличение зарплаты, что послужит улучшению качества работ на данных объектах в их текущей эксплуатации”, — сказал Роман Скляр на заседании Сената.

Он подчеркнул, что цифровизация — это важнейший аспект.