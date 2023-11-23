Отчёт акима СКО перед депутатами

О социально-экономическом развитии региона отчитался перед депутатами аким области Гауез Нурмухамбетов. Доля обрабатывающей промышленности в области составляет более 80 %. Чтобы поддерживать этот показатель, в регионе реализуют 39 инвестпроектов до 2026 года. Это поможет снизить зависимость от зарубежных товаров и развить отечественный рынок сельхозтехники. В этом году осуществлено 5 проектов, еще 10 появятся до конца декабря.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Это маслоэкстракционный завод компании «МаслоДел», где ведутся монтажные и строительные работы. Предприятие будет крупнейшим заводом на территории Казахстана и Центральной Азии. Мощность позволит переработать 370 тысяч тонн масличных культур с выпуском 120 тысяч тонн готовой продукции. Завод займет свою нишу за счет экспорта до 80% готовой продукции.

Также в планах наладить производство сельхозтехники. За счет экономической зоны «Кызылжар» фермеры смогут сэкономить на покупке техники до 27 %. Это особенно актуально для нашего региона, так как тракторный парк изношен на 75 %. Еще один источник дохода — строительство завода по производству алкоголя, в акимате рассчитывают, что налоговые платежи принесут в казну 10 миллиардов тенге, а 70 % продукции отправится на экспорт. Есть в области и международные проекты.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В текущем году группа инвесторов Германии и России «КазКран» приступили к реализации проекта по строительству завода. Планируется производить подъемно-транспортное оборудование, мостовые краны и грузозахватные механизмы для машиностроения, металлургии, энергетики и химии. Мощность проекта составит 100 единиц продукции в год, и весь объем будет реализован на территории Казахстана.

Строят у нас в области и жилье. В этом году в эксплуатацию введут 24 дома, 8 из них — за бюджетные средства. Казенные деньги направят в том числе на образование — 27,8 % от бюджета области. Здравоохранение в этом году получило на 48 % больше денег по сравнению с прошлыми периодами. Проблема дорог в регионе все еще стоит, но и она постепенно решается.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году ремонтом охвачено 770 км дорог, в том числе 148 км республиканских, 480 км местных и 142 км внутрипоселковых дорог.

Во второй половине встречи депутаты подняли острые вопросы, один из них — строительство в селах полигонов твердых бытовых отходов. Гауез Нурмухамбетов ответил, что работа в этом направлении идет активная, первая задача — легализовать уже имеющиеся свалки. Аким области признал, что есть проблема и по изношенности энерго- и теплосетей, вопрос решается в том числе на республиканском уровне.

Анна Богословская

