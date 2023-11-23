О профилактике ВИЧ и СПИД говорили врачи со студентами

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. В Kozybayev University прошла встреча представителей СПИД-центра со студентами специальностей с казахским языком обучения. Профилактика опасных заболеваний выходит на первый план.

ПАВЕЛ МОИСЕЕВ, руководитель психологической службы Kozybayev University:

— В обязанности образовательных учреждений входит работа по сохранению и поддержанию психического и физического здоровья наших студентов. На сегодняшний момент только на первое полугодие мы запланировали 3 акции. Уже была встреча с представителями СПИД-центра ребят с русском языком обучения. На следующей неделе планируется встреча ребят с сотрудниками кожно-венерологического диспансера. Будет также встреча с сотрудниками центра планирования семьи городской поликлиники №3.

Специалисты СПИД-центра вместе с представителями ОЮЛ «Феникс» подготовили для ребят презентацию. Спикеры рассказали о самых частых способах заражения СПИДом, перечислили тех, кто находится в группе риска, напомнили о мерах предосторожности.

КАРЛЫГАШ АКИНОВА, председатель ОЮЛ «Феникс»:

— В этом году кампания борьбы со СПИДом проводится под девизом «Лидерство — сообществам». Цель этой кампании — еще раз обратить внимание на проблему ВИЧ-инфекции, напомнить о путях заражения и мерах профилактики. Помимо мероприятий, помимо встреч со студентами и школьниками у нас проводятся дни открытых дверей, где каждый желающий может прийти, проконсультироваться со специалистами центра, получить полную консультацию и пройти обследование.

Лекция прошла в игровой форме. Таким образом важная информация гораздо легче усваивается. Студенты делились на две команды. В ходе игры врачи СПИД-центра проверяли информированность молодёжи о таких заболеваниях, как СПИД и ВИЧ. Задача ребят заключалась в том, чтобы дать правильный ответ на заданный вопрос. Оценивать участников команд помогали их однокурсники.

ДИАНА ИЛЮБАЕВА, студентка Kozybayev University:

— Мне очень понравилось. Мы узнали много нового. Делились на команды, играли в игры. Наша команда победила. Мы получили призы от сегодняшнего мероприятия.

С момента регистрации первых случаев заболевания прошло уже более 40 лет. Тем не менее, эта проблема остается актуальной до сих пор. Ежегодно во всем мире от СПИДа умирают более 500 тысяч человек.

Валерия Филатова