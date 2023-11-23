О проблеме буллинга говорили в Kozybaev University

В рамках работы по профилактике аутодеструктивного поведения детей и подростков психологическая служба Kozybaev University организовала встречу с молодежью. Она включала в себя профориентацию и показ спектакля «Голоса в темноте». Пригласили студентов колледжа машиностроения и транспорта им. Б. Ашимова. Спектакль поставили активисты студенческого объединения «Пилигрим».

ЕЛИЗАВЕТА ГУЛЯЕВА, руководитель народного студенческого театра «Пилигрим»:

— В нашем спектакле затрагивается на данный момент очень важная тема, очень распространенная — это суицид. В частности это суицид подростков, молодых людей. К сожалению, эта тема сейчас очень щепетильная. Все больше становится случаев. Я считаю, что мы должны были затронуть тему, которая важна для студентов, для подростков и для молодых людей.

Постановка рассказывает о 14-летней девушке из небольшого городка Сарафаново, которую не понимает ни мама, ни друзья.

Отчаявшись, девушка решает покончить с собой. У неё это не получилось, она впадает в кому. Сюжет разворачивается вокруг её больничной кровати.

ЯРОСЛАВ ФИЛИППОВ, студент Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова:

— Спектакль очень нравится, захватывающий. Сразу появляются в голове мысли, что суицид — это не лучший вариант. Я увидел девушку, у которой проблемы. Её буллили. Её это очень сильно задевало. Ей в голову лишние мысли пошли.

По словам руководителя психологической службы вуза Павла Моисеева, одна из задач в работе с молодежью — социальная ответственность и формирование культуры студентов.

ПАВЕЛ МОИСЕЕВ, руководитель психологической службы Kozybaev University:

— В рамках этого мероприятия студентам не только будет показан спектакль, который занял третье место на республиканском фестивале, но и представлена образовательная программа Kozybaev Universitу, чтобы они могли простроить свои образовательные, профессиональные и жизненные перспективы, остались в нашем регионе и работали на благо жителей Петропавловска и Северо-Казахстанской области.

Постановка да и в целом беседа с психологами позволили студентам не только задуматься о ценности человеческой жизни, но и сформировать четкие перспективы получения высшего образования.

Валерия Сиваш

