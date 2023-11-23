Накануне новогодних праздников активизируются интернет-мошенники

Впереди декабрь — предновогодний месяц, когда люди будут подбирать подарки для близких и друзей. Интернет-преступники готовятся к нему по-своему. Как правило, в это время в веб-пространстве возрастает число фейковых объявлений о продаже товаров и услуг. Характерные признаки: предложенная цена выгодно отличается от рыночной, «продавец» требует предоплату, общается через мессенджер, но отказывается принимать видеозвонок. Зато зачастую готов выслать фото якобы своих личных документов, чтобы убедить потенциальную жертву, что он реально существующий человек.

МИЛЕНА БАЛАЦКАЯ — оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— В период времени с 20 по 22 ноября т.г. на территории СКО проводится республиканское ОПМ «Хай-Тек». Целями и задачами мероприятия являются выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере информатизации и связи, а также раскрытие ранее совершённых интернет-краж и интернет-мошенничеств.

За 2 дня раскрыто 14 интернет-мошенничеств, из них — 5 ранее совершённых. Особый акцент делается на профилактике. Сотрудники криминальной полиции вместе с волонтёрами и заинтересованными органами раздают памятки, напоминают людям, что категорически нельзя доверять так называемым «звонкам из банков».

ЕКАТЕРИНА ГАЛАТА — менеджер межведомственной группы по внедрению сервисного подхода по обеспечению безопасности акимата СКО:

— Сегодня межведомственной группой по обеспечению общественной безопасности совместно с ДП, прокуратурой города и волонтёрами проведено ОПМ «Хай-Тек» с населением города на тему интернет-мошенничества.

В первую очередь полицейские и волонтёры обращаются к пожилым людям. Нередко именно пенсионеры становятся жертвами «звонка из банка», берут по указке аферистов миллионные кредиты и переводят на их счета.

— Спасибо вам большое! — Знаете, всё правдоподобно очень звучит, и мы стараемся людей постоянно информировать. — Действуют на слабые наши чувства.

В рамках операции «Hi-Tech» полицейские выявили в интернете уже 45 объявлений, имеющих признаки мошенничества. Приняты меры по их блокированию.

Камилла Карим