Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил прогноз социально-экономического развития страны

“За основу формирования Прогноза взят базовый сценарий при цене на нефть в 80 долл. США за баррель. Реальный рост ВВП в 2024 году по прогнозам составит 5,3% с последующим увеличением до 6% в 2026-2028 годах. Среднегодовой рост ВВП за 5 лет составит 5,8%. Номинальный ВВП вырастет с 135 трлн тенге в 2024 году до 218,5 трлн тенге в 2028 году”, — сказал Алибек Куантыров на заседании Сената.

По его словам, во всех базовых отраслях экономики ожидается положительная динамика. Несырьевой сектор станет одним из основных драйверов прогнозируемого роста. Рост производства в реальном секторе будет способствовать росту сектора услуг в среднем на 6,3%. Внутренняя потребительская активность будет способствовать росту торговли в среднем на 7,4%.