С 23 по 24 ноября в Казахстане проводятся командно-штабные учения «Қыс-2023» среди органов системы гражданской защиты. Тема — подготовка к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода.

АСЫЛАН УАКИШЕВ, начальник управления ДЧС СКО:

— На учения прибыли оперативные группы центральных государственных органов. Это республиканская служба гражданской защиты. По стране проходят практические и теоретические мероприятия по ликвидации ЧС зимнего периода. Основной упор сделан на авариях на дорогах, заторах, скоплении машин.

Республиканский штаб развернулся в Петропавловске. В ходе учений запланирована практическая отработка. Одна из них — на берегу озера Пёстрого. По сценарию там будут вызволять людей из снежного плена. Учения посетит вице-министр по ЧС Ерлан Нурпеисов.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В ходе учения планируется посетить петропавловскую ТЭЦ-2, ознакомиться с подготовкой к отопительному периоду, также заслушать управление энергетики, то есть по подготовке всех наших 13-ти районов к прохождению зимнего периода. Помимо этого пройдет отработка в многоквартирном жилом доме, где будут отрабатывать спасение людей, тушение пожара и ликвидацию аварий на системах жизнеобеспечения.

Наряду с работой республиканского штаба в пожарной части №3 обсуждали план действий с представителями местных исполнительных органов.

САКЕН АГЗАМОВ, начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС СКО:

— Здесь у нас в данный момент проводится работа оперативного штаба. Отработано уже 2 сигнала у нас. В данный момент отрабатываем вводную условную по тому, что произошла авария, и каждая служба по своему направлению действия отрабатывает. Мы собираем это все, анализируем, разбираем и где-то, если есть какие-то замечания, то их обсуждаем.

Из центрального отделения МЧС РК города Астаны приехала группа из 10 человек. По результатам учений будет дана оценка готовности системы гражданской защиты к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Валерия Сиваш