Встречу с родителями на тему буллинга провели в Петропавловске

В областной универсальной научной библиотеке им. Сабита Муканова провели встречу на тему буллинга. Инициатором и организатором мероприятия выступил центр самообороны и детской психологии.

РУСТЕМ ИЛЬЯСОВ, руководитель центра самообороны и детской психологии:

— Сегодня проводим семинар для родителей на такую тему, как буллинг. Это очень нашумевшая тема. Думаю, мы поможем нашим родителям и нашим детям. Мы помогаем детям не только физически развиваться, но и психологически. С ними работает психолог, инструкторы по рукопашному бою. Развиваем детей физически, духовно и ментально.

В качестве спикеров пригласили специалистов психологического центра. Родителям рассказали о том, как распознать, что ребенок является жертвой травли. Дети не всегда открыто делятся своими проблемами с членами семьи. Чаще всего подростки подавляют свои переживания. В итоге это приводит к серьезным последствиям. В целях психологического просвещения специалисты проводят встречи с населением на самые разные актуальные темы.

ДМИТРИЙ АГАПОВ, руководитель психологического центра:

— С клубом мы впервые проводим такое мероприятие совместное. Конечно, центр систематически проводит мероприятия по психологическому просвещению людей, по самым разным актуальным темам: это и лудомания, и личностный рост, и буллинг. У нас действительно центр психологический. Это 5 психологов. Танцевально-двигательный терапевт-психолог, специалист, работающий с токсичными отношениями, специалист, работающий с темой личностного роста. Супружеские консультации мы проводим. И у нас есть психолог, который работает с детьми и подростками.

По словам детского и подросткового психолога, чаще всего буллинг не имеет под собой никаких объективных оснований.

МАРИЯ ГЕЙН, детский и подростковый психолог:

— На самом деле буллинг — это такой процесс, где «буллить» могут вообще ни за что. Просто потому что. Все высокие, ты — низкий. Все худые, а ты — чуть-чуть побольше. Если у тебя шнурок развязался, то есть абсолютно по незначительному признаку. Моей работой как психолога является не только провести консультацию, но еще и разъяснить, что это такое, как этот процесс происходит, как выйти из этой ситуацию. Даю рекомендации родителям. Например, кто должен со стороны администрации школы помочь решить этот вопрос и так далее.

В планах у организаторов семинара провести ещё ряд совместных мастер-классов. Один из них будет посвящён теме женской самообороны и бытового насилия.



Валерия Филатова