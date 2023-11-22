ВК «Куаныш» сразился с командой «Алматы» за Суперкубок Казахстана

Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд стартовал 21 ноября в Петропавловске. Команда «Куаныш» встретилась с волейболистками клуба «Алматы», чтобы сразиться за Суперкубок. Оба соперника очень сильные.

Первые две партии прошли в напряженной борьбе, где ни одна команда не смогла вырвать преимущество. Закончились они со счетом 1:1.

Поддержать наших волейболисток собрался полный зал болельщиков. Юрий Косович пришел на матч с другом. Говорит, волейболом раньше не увлекался, но игра между клубами «Куаныш» и «Алматы» ему очень понравилась.

ЮРИЙ КОСОВИЧ:

— Впечатления нравятся. Я люблю такие мероприятия. На волейболе я первый раз, поэтому мне нравится. Ну, желаю, конечно, победы и желаю, чтобы в нашем городе было побольше таких интересных мероприятий.

Девушки из клуба «Куаныш» блестяще продемонстрировали командную игру, но, уступили «Алматы» со счетом 3:2. Всего в чемпионате Казахстана участвуют 9 команд. Турнир будет проходить на протяжении 5 месяцев.

Валерия Сиваш