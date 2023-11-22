В Совете ветеранов подвели итоги месячника «Ардагерлерді ардақтайық»

В области завершился месячник «Ардагерлерді ардақтайық». На расширенном заседании президиума Совета ветеранов говорили об итогах работы. Главная цель акции — протянуть руку помощи ветеранам и одиноко проживающим.

ЖАНГЕЛДЫ ТАЖИН, председатель городского совета ветеранов:

— Этот месяц в нашей области прошел плодотворно. Врачи проводили осмотры ветеранов, были организованы различные концертные программы. Всего по городу оказали помощь ветеранам на сумму 58 млн тенге, охватили 22 тыс человек. Государственные служащие оказали помощь 800 людям.

Активно проявили себя добровольцы. Они в любое время поддерживали пожилых людей: помогали по хозяйству, приносили продукты питания и многое другое. И ряды волонтёров пополняются. Председатель Аккайынского районного совета ветеранов Наталья Брысенкова поддерживает такое движение. Старость должна быть в радость, считает она.

НАТАЛЬЯ БРЫСЕНКОВА, председатель Аккайынского районного совета ветеранов:

— Ветеранская организация Аккайынского района насчитывает 3 тысячи 700 пенсионеров. Самое большое количество представляет районный центр — село Смирново. Там 1370 пенсионеров. И из них 220 проживают в социальном доме — интернате. Ну, работа с ветеранами труда сложная, многогранная и интересная в каком -то плане. Я сама являюсь пенсионером и понимаю, какие проблемы у лиц пожилого возраста, что нужно им, как нужно с ними работать.

В области более 100 тысяч пенсионеров. Из них 44 тысячи проживают в Петропавловске.

Камилла Карим