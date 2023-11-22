Студент 1 курса Kozybaev University накинулся на работницу вуза

Конфликт с участием студента произошел в Kozybaev University. В социальных сетях распространяется видео, как 18-летний парень кричал и оскорблял гардеробщицу. Видно, как сокурсники пытались успокоить его, но студент разошёлся не на шутку. В отношении правонарушителя собран административный материал по статье 434 КРКоАП «Мелкое хулиганство». Как сообщили в пресс-службе университета, со студентами на постоянной основе проводятся лекции по вопросам воспитательной работы. По данному инциденту все материалы направлены в дисциплинарную комиссию для рассмотрения и дачи оценки поведения студента. О результатах вуз проинформирует общественность.

Анна Потеряева