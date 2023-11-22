Современный 3D-принтер приобрели в Kozybayev University

В Kozybayev University поступило новое оборудование — современный промышленный 3D-принтер. Аналогов такому оборудованию в высших учебных заведениях Казахстана нет.

МАКСИМ РАХМАТУЛИН, старший преподаватель Kozybayev University:

— В данной лаборатории занятия будут проводиться как у кафедры «Транспорт и машиностроение», так и у кафедры «Энергетика и радиотехника» на факультете инженерии и цифровых технологий. Это оборудование уникально тем, что студенты на нем могут получить готовые детали при моделировании. То есть они смоделировали продукт, например, компас и могут реализовать все свои проекты в печати на металле, готовых изделиях и также провести на них ряд экспериментов.

Такой 3D-принтер полезен для авиации, космической промышленности, нефтегазовой отрасли, медицины и других сфер. В поставке оборудования и обучении преподавателей помогали специалисты одной из компаний.

ЕГОР ДРЯГИН, соучредитель компании:

— Перед нами 3D-принтер, который имеет 2 волоконных лазера по 500 ватт. Он позволяет нам печатать не только такими материалами, как нержавеющая сталь, но и реактивными металлическими порошками, такими как алюминий. Это не просто 3D-принтер по металлу, это многокомпонентная система. Мы видим 3D-принтер по металлу, систему очистки, сзади у нас стоит система подачи порошка, которая бесперебойно работает.

С новым оборудованием уже ознакомились будущие инженеры. Кроме студентов бакалавриата обучаться в лаборатории будут магистранты и докторанты. Планируется использовать 3D-принтер для проведения научно-исследовательских работ.

Валерия Сиваш